堂安律が所属するフランクルトが現地12月13日に開催されたブンデスリーガの第14節で、アウクスブルクとホームで対戦。１−０で勝利を飾った。この一戦で、圧巻の決勝点を決めたのが、右サイドハーフで先発した堂安だった。スコアレスで迎えた68分、右サイドでボールを受けると、カットインをしながら、２人を抜き去って、得意の左足を一振り。相手の包囲網を打ち破る一撃で、ネットを揺らしてみせた。 相手４人を無力