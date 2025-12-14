2025年12月8日、台湾メディア・中国時報は、人口の危機にひんしている日本で「反移民」感情が根強いという「矛盾」について報じた。記事は、高市早苗首相が就任以降強固な姿勢で支持を固め、安倍晋三前首相が掲げた「日本を取り戻す」というナラティブを継続するとともに、トランプ米大統領からも大いに認められたと紹介した上で、米外交専門誌ディプロマットが「深刻化する反移民の姿勢と両立し得るのか」と疑問を呈したことを伝