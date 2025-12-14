「ひとりで行う自己分析には限界がある」そう指摘するのは、転職支援サービスでサービス開発などに関わってきた三石原士さん。自身も「自分の強みがわからない」経験をしたなか、あるとき年齢も職種もバラバラな人が集まり、1年を振り返る会に参加したことで、「ひとの視点を借りる」という新たな自己分析の選択肢を見つけたという。そんな人材サービス・パーソルキャリアではたらく三石さんの著書『かくれた「強み」をみつけよう