£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¡Ê£²£²¡Ë¤¬?£Ó£Î£Ó¥É¥ê¡¼¥à?¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡££´·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°®¼ê²ñ¤Ç¥ò¥¿¥¯£±¿Í¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢ÀéÄ»¤éÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦±é¡£¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ì¾¸Å²°±¡¡¦¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¤È¤ÎÂÐÃÌÂè£³²ó¤Ç¡¢ÁêÀî¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¡õÁêÀîÃÈ²Ö¥Ð¥º¥êÂÐÃÌ¡Ê£³¡Ë¡Û¹â¿Ü¤Û¤Î¤Î¡ÊÁêÀî¡Ë¤Ï£Ó£Î£Ó