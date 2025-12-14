忘れ物を取りに帰った飼い主さんのもとに、犬と猫がやってきて…？それぞれ違った喜び方をする姿が可愛すぎると、SNSで反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で248.4万再生を突破し、「寝ていてもお出迎え♡嬉しいですね」「この後また仕事に向かうのは無理だ～」といった声があがりました。 【動画：いつもと違う時間に飼い主が帰宅してきたら、『柴犬と猫』は…可愛すぎる『2匹の反応』】 子猫