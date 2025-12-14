29分間にわたる舞台裏動画が公開される米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が12日、古巣・マリーンズの公式YouTubeに登場した。元同僚の高野脩汰投手とともに、石川・珠洲市で行われた能登復興支援野球教室に参加。仲の良い様子が29分間に渡って公開され、ネット上でもファンから歓声が上がっていた。高野の待つグラウンドに現れた佐々木。1年ぶりの再会だったが「僕、毎日会ってましたけどね。8月くらいから」と笑顔。米