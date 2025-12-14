今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫ちゃんの何気ない日常の様子です。水をしっかり飲んだあと、飼い主さんのほうを見上げた瞬間がおもしろく、少し誇らしげにも見えたみたいです。投稿はXにて、36.6万回以上表示。3.2万件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：水を飲んでいた猫ちゃん→飼い主さんのほうを見上げると…愛おしすぎる『口元』】 さっきまで水飲んでたｴﾗｲ 今回、Xに投稿したのは「ぐう」さん