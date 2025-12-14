サッカー欧州ヨーロッパリーグサッカーの欧州ヨーロッパリーグ（EL）は現地11日、各地で1次リーグの試合を行い、セルティック（スコットランド）は本拠地でローマ（イタリア）と対戦し、0-3で敗れた。先発出場した日本代表MF旗手怜央だが、試合前のウォーミングアップで見せた行動が話題に。中継カメラが捉えた独特なルーティンが、現地メディア上で注目を浴びている。英紙「ザ・サン」は旗手の独特なウォーミングアップに注目