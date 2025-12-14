阪急電鉄の駅名に関するSNS「X」（旧Twitter）のポストが10日に投稿されると、瞬く間に拡散され、大きな話題を呼んでいます。これは、Xユーザーの「まるくま」さんがつぶやいたポストが発端でした。☆☆☆☆☆阪急の駅でさ、「津軽海峡冬景色」をお嬢様言葉にしたような名前の駅があった気がするんだけど どうしても思い出せない有識者…力を貸して…（原文ママ）☆☆☆☆☆Xユーザーがこのポストに早速反応