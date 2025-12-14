女優の大原優乃が13日、自身のインスタグラムを更新。新たなヘアスタイルを披露し、ファンから絶賛の声が寄せられている。【写真】“ちょいウルフ”にイメチェンした大原優乃をもっと見る大原は投稿で「ちょいウルフ」とつづり、イメチェンの様子を公開。カット中のオフショットのほか、仕上がった新ヘアでスタジオに座る姿や、横顔などを披露した。ショートをベースに動きを出した“ちょいウルフ”スタイルが印象的だ。この