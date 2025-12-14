Ｊ１浦和などで活躍した元日本代表ＦＷ永井雄一郎氏と三都主アレサンドロ氏が１３日、さいたま市内でＩＮＮＶＴＬ（イノベーショナル）社の「ＫＡＮＡＵＰＲＯＪＥＣＴ（協うプロジェクト）」の一貫としてサッカークリニックを実施した。幼稚園クラス、小学１・２年生クラスで２部実施。「楽しむ」を目的に、約５０人の子どもたちと、ドリブル練習やミニゲームなどを行った。永井氏は「サッカーをやれる場だったり、サッカ