９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のＲＩＭＡ（リマ）の母で、モデルの中林美和がリマの姉で長女のｋａｎｏｎが誕生日を迎えたことを明かした。中林は１４日までに更新したインスタグラムで「花音が２３歳になったなんて♡花音が生まれてきてくれたとき、ママも２３歳だったんだよ。そして人生で一番覚悟をした日でもある、花音もそんな歳になったんだね。」とつづり、自身と重ねた。「最近、ママがあれこれあまり