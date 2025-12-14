フリーアナ赤江珠緒（50）が11日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時半）にゲスト生出演。結婚記念日が「11月22日（いい夫婦の日）」の翌日の「11月23日」だと明かした。赤江は08年にテレビ朝日写真と結婚。「あんまり記念日を覚えるのは得意じゃないので、結婚記念日は11月23日にしたんですよ」と切り出した。前日の11月22日は「いい夫婦の日」として知られ、婚姻届を提出するカップルが多数いる。赤江は「いい夫婦の次