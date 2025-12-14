2008年（平20）の映画「クライマーズ・ハイ」などで知られる、映画監督の原田眞人（はらだ・まさと）さんが8日午前0時39分、都内の病院で亡くなった。76歳だった。業務提携先のつばさプロジェクトが13日、発表した。故人の遺志により葬儀は近親者のみで執り行い、喪主は妻の瑞穂さんが務める。後日、お別れの会を予定している。原田さんは49年7月3日、静岡県沼津市に生まれた。13歳で見た米映画「突撃隊」（ドン・シーゲル監督）に