アイナ・ジ・エンド（30）が13日、都内で、TOKYO FMのレギュラー番組「東芝ライフスタイルアイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」（土曜午後6時）公開生放送を行った。「公開放送in SHIBUYA〜ひとあし早いX’masパーティー〜」と銘打ち、リラックスウエアを意識したラフな衣装で登場。オンエアで「革命道中−On The Way」を流す間、会場では「声を出したらあったまっていきますからね」と、ファン50人と生歌カラオケを楽