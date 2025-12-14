気が付けば親が75歳オーバー（後期高齢者）。まだまだ元気に見えるものの、実は人間の健康寿命は男性が72歳、女性が75歳とされている。いつ介護が始まってもいいように、今のうちにやっておきたいモノ・カネ・ココロの準備を伝授する。※本稿は、主婦の友社編『親が75歳を過ぎたら知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。健康でいられる年齢は男性72歳で女性75歳「親はまだ元気だし、介護の