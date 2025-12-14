アスレチックスのスカウティング・ディレクター、エリック・クボタ氏がベースボール・アメリカ誌により2025年度の「トニー・グウィン賞」を受賞した。この賞は野球界に長年貢献し、レガシー（功績・遺産）を築いた人物に与えるものだ。クボタ氏は有名なビリー・ビーン元編成本部長の腹心でもあり、映画「マネーボール」にも登場する。1984年にカリフォルニア大学バークレー校在学中、球団の広報部インターンとしてキャリアをス