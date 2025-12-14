全国中学駅伝（１４日号砲、滋賀・希望が丘公園陸上競技場＝男子６区間１８キロ、女子５区間１２キロ）の出走メンバーが１３日、発表された。男子の浜松開誠館中は総合力で８位以内を目標に掲げる。男子も２年ぶり出場の浜松開誠館中が入賞を目指す。１３位だった２年前を唯一経験している駅伝主将の柴田颯真（３年）は前回の５区から今回はエース区間の１区でエントリーされた。「今年は８位以内が目標」と、抱負を語った。