明石家さんま（70）が13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。今年1年の世相を表す今年の漢字が「熊」に決まった話題に触れた。「熊」について「ピーンとこない」と率直な感想を話し、「今年の漢字って個人、個人で違うから」と力説。共演の村上ショージから「さんまさんの今年の漢字は？」と振られると、「オレは涙やな」と言い放つと、ショージが「泣いたこともないのに、ようそんなこと言うな」と猛