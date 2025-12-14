明石家さんま（70）が13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。大阪・関西万博以来、親交を深める大阪府の吉村洋文知事について「今度、御殿に出てくれる」と、さんまがMCを務める日本テレビ「踊る！さんま御殿!!」にゲスト出演することを明かした。「（吉村氏の私設秘書が）バッジを作ってくれた。小さいピンバッジ」と明かすと、共演者は「かわいい〜」と声を弾ませた。