堂安律（フローニンヘン/現フランクフルト）、菅原由勢（AZ/現ブレーメン）、そして小川航基、佐野航大、塩貝健人（いずれもNEC）――。フローニンヘンとAZのチーフスカウトとして、NECではテクニカル・ディレクターとして、カルロス・アールベルスは５人の日本人選手をエールディビジの舞台に送り込み、その全員が活躍している。そんな「日本人選手の目利きの達人」と５分ほど立ち話をすると、何度も「サムライブルー」「青いユ