Jリーグ開幕当時の1993年、「オリジナル10」（Jリーグ発足時の10クラブ）の一角だったジェフユナイテッド市原のエースで10番が、元西ドイツ代表MFのピエール・リトバルスキーだ。ブンデスリーガで406試合に出場した天才ドリブラーは、西ドイツ代表の一員としても活躍。３度ワールドカップに参戦し、優勝１回（1990年）、準優勝２回（1982年、1986年）を経験した正真正銘のワールドクラスである。ジェフユナイテッド市原に加