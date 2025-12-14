俳優の小芝風花さん（28）が13日、自身のカレンダーのイベントに登場。2025年の仕事を振り返りました。小芝さんが登場したのは『小芝風花カレンダー2026「Flower」』発売記念の記者発表会。カレンダーには、軽井沢の豊かな自然の中で見せた小芝さんの多彩な表情が収められています。2025年は、時代劇など多彩な役に挑戦した小芝さん。自身の出演作の放送中は、SNSで自身に対するコメントをチェックしているそうで「反応を見ていて