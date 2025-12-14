元フジテレビでフリーの木佐彩子アナウンサーが、夫のプロ野球楽天の前監督・石井一久ＧＭと、今季限りで退任したヤクルト前監督の高津臣吾さんとのおちゃめな変顔ショットを公開した。木佐アナは１４日までにインスタグラムを更新。「ＢｕｄｄｉｅｓＮｉｇｈｔＯｕｔ久しぶりのツーショット解き放たれ過ぎお疲れ様」と記し、石井ＧＭと高津さんのツーショット、木佐アナも加わった３人で変顔をするショットをアップ