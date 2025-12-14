全国中学駅伝（１４日号砲、滋賀・希望が丘公園陸上競技場＝男子６区間１８キロ、女子５区間１２キロ）の出走メンバーが１３日、発表された。２年ぶり出場の女子・御殿場中は、県大会でアンカーに起用され、２人抜きで逆転Ｖに貢献したエース岩渕理央（３年）を１区にエントリー。先行逃げ切りで入賞を目指す。静岡の中学女子ナンバー１ランナーが全国の猛者とガチンコ勝負を挑む。御殿場中の岩渕が、県大会のアンカーから各校