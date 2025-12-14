俳優の吉沢亮と黒川想矢と“国宝級”の２ショットを公開し、反響を呼んでいる。吉沢亮の公式インスタグラムが１３日に更新され、「映画「＃国宝 」で立花喜久雄の少年期を演じられた黒川想矢さんとともに、ＦＡＳＨＩＯＮＳＮＡＰのタイアップ企画に出演しています」と報告。「企画の中で吉沢が持っているのは、今年発売されたＲＩＭＯＷＡの『グルーヴ コレクション』から登場したクロスボディバッグありがたいことに海外へ