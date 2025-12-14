エールディヴィジ 25/26の第16節 PSVとヘラクレス・アルメロの試合が、12月14日04:00にフィリップス・スタディオンにて行われた。 PSVはイスマエル・サイバリ（MF）、リカード・ペピ（FW）、デニス・マン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはイズ・ホルンカンプ（FW）、ワリド・ウルドシフ（MF）、トリスタン・ファンヒルスト（FW）らが先発に名を連ねた。