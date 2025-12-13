アメリカ発のスポーツブランド「ウイルソン（Wilson）」が、ピックルボールを軸としたライフスタイルブランド「ピーシーケーエル スタジオ（PCKL Studio）」とタッグを組み、ピックルボールの体験イベント「Wilson TRY! PICKLEBALL」を開催する。会場はニュウマン高輪 South 2階の「+Base 1」で、期間は12月20日から28日まで。【画像をもっと見る】ピックルボールは、テニスと卓球、バドミントンを融合したアメリカ発祥のスポ