タマゴの高値が続いています。価格は２０２３年のエッグショックに並ぶ水準に達し、家計を直撃しています。年末に向け需要が高まる中、今後の価格はどうなるのでしょうか。 １か月にタマゴ５８００個すき焼き専門店に“負担” 甘辛く炊いた国産の牛肉を生卵にたっぷり絡めて食べるすき焼き。寒い季節は、よりおいしさが増します。（来店客）「うん、おいしい」札幌市内のすき焼き専門店です。柔らかでうま味のある牛肉を味わ