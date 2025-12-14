間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第9話が13日に放送され、高木（間宮）が“犯人”と対面。ネット上には驚きの声が上がる一方で「まだ裏がありそう」「単独犯とは思えない」「共犯者がいそう」などの投稿が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】“犯人”が隆弘（森本慎太郎）に急接近！タイムカプセルから