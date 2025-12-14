◆第６１回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１３日、中京競馬場・芝２０００メートル、良）第６１回中日新聞杯・Ｇ３は１３日、中京競馬場で行われ、３番人気のシェイクユアハート（古川吉）が直線で鋭く抜け出し、デビュー２７戦目で重賞初制覇を果たした。宮徹調教師（６５）＝栗東＝は１４年高松宮記念（コパノリチャード）以来のＪＲＡ重賞Ｖとなった。◆古川吉洋騎手５度目の騎乗で初勝利。重賞は新潟大賞典（シリウスコルト）