「若者の車離れ」が叫ばれて久しいこの時代に、関東を中心に存在感を発揮している青年たちの「改造車チーム」があるという。「匿名集団」と名乗る彼らのSNSアカウントを覗くと、車高を落とした黒塗りの高級セダンの写真が並ぶ。【画像】カスタム額は500万円超…A氏の「LS」の写真がコチラはたして彼らは、昭和暴走族の「リバイバル」のような存在なのか。謎に満ちたその正体に迫るべく、我々は彼らの代表者とのコンタクトを試み