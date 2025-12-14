千葉・旭市で、倉庫が燃える火事がありました。旭市平松で13日、住宅の敷地内にある農機具を収納している倉庫から出火しました。火は約1時間後に消し止められましたが、倉庫はほぼ全焼したということです。けが人はいませんでした。警察と消防が出火原因を調べています。