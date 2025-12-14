日本最大の暴力団で、兵庫県などで特定抗争指定暴力団に指定されている「山口組」が13日、静岡市清水区で会合を開きました。捜査関係者によりますと、山口組は静岡市清水区の傘下の清水一家の組事務所で、直系組長が顔を合わせ正月を迎える儀式「事始め式」を開催したとみられます。組事務所には司忍こと篠田建市組長をはじめ、竹内照明若頭など最高幹部が集まり、県内外の警察が出入りする幹部の顔ぶれを確認していました。山口組