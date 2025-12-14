C-2輸送機がガーナのコトカ国際空港に寄港航空自衛隊の航空支援集団は2025年12月9日、C-2輸送機が運行慣熟訓練の一環で、初めてガーナのコトカ国際空港に寄港したと発表しました。【画像】すごい遠方！これがガーナに初寄港した「空自の巨大輸送機」ですC-2は航空自衛隊で最新・最大の輸送機です。先代のC-1輸送機と比べて大幅に能力が向上し、航続距離は約4倍、搭載重量が約3倍となっています。今回のガーナへの寄港は、202