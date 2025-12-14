リブ・マックスは、「リブマックスリゾート飛騨高山 〜臥龍の郷〜」を12月3日にリブランドオープンした。旧飛騨高山 自家源泉の湯 臥龍の郷。客室は和室や洋モダンツイン、愛犬同伴が可能な客室など複数設ける。館内には自家源泉「臥龍の湯」を活用した温泉施設を設ける。館内レストランでの食事提供は今冬から順次提供を始める予定で、飛騨地域の旬の食材を使った料理を用意する。アクセスは高山駅から車で約15分、高山インターチ