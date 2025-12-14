奇跡の再集結である。2025年12月13日に開催されたJ１昇格プレーオフ決勝でジェフユナイテッド千葉が勝利（徳島ヴォルティスに１−０）すると、2005年以来、21年ぶりに「オリジナル10」の現存９クラブがJ１リーグに顔を揃えることになったのだ。1992年のJリーグ発足時に加盟した10クラブを指す「オリジナル10」。鹿島アントラーズ、ジェフユナイテッド市原、浦和レッドダイヤモンズ、ヴェルディ川崎、横浜マリノス、横浜フリ