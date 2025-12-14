現在、カタールで開催されているFIFAアラブカップの準々決勝で、前回王者のアルジェリアはUAEと対戦。延長を含む120分間を終えて１−１、PK戦で６−７と敗れ、連覇を逃した。フル代表ではないとはいえ、イスラム・スリマニやヤシン・ブラヒミといったベテランのスター選手を招集しながら、北中米ワールドカップに出場しないUAEに敗れ、国内では衝撃が広がっているようだ。同国のファンからは、次のような厳しい声が上がった