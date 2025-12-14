地震の影響で損傷が見つかった青森・八戸市の鉄塔について、NTT東日本は修復に向けた資機材の搬入を14日に始めることを明らかにしました。NTT東日本と青森県の担当者らは、3週間から1カ月かかるとしていた修繕の工事期間について、1日でも早い復旧を目指しスケジュールの見直しを決めました。また、NTT側は現地に対策事務所を設置したほか、14日午前中にも足場など修復作業に向けた資機材の搬入を始めるということです。鉄塔の周辺