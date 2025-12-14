「Vogue’s 55 Best Dressed People of 2025」ドジャースの山本由伸投手が11日（日本時間12日）、世界的ファッション誌「Vogue」の2025年ベストドレッサー55人に選出された。シーズン中も話題になった高級バッグや時計が“決め手”になったようで、「当然の評価」「完全にレベルアップした」と米ファンも納得のようだ。同誌は「Vogue’s 55 Best Dressed People of 2025」と題して、今季の“着こなし”55人を選出した。公式サ