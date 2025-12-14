伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第６回は早大。＊＊＊＊＊＊＊早大・白石幸誠主務は小平敦之（３年）に期待。「頑張ってもらいたい。彼は一般組で入部しました。政治経済学部で、勉強も大変。毎日所沢の寮から本キャンパスに通い、授業から帰ってきて練習。それでも毎朝一番にグラウンドに来て練習しています。文武両道。早大を象徴する選