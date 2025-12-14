メッツが、マリナーズからＦＡとなっているホルヘ・ポランコ内野手と合意したと米各メディアが１３日（日本時間１４日）に報じた。総額４０００万ドル（約３１億１６００万円）の２年契約とみられる。ポランコはメジャー経験１２年のベテランで２３年まではツインズで一筋。２４年から２シーズンはマリナーズで活躍し、３１歳の今季はキャリア２位の２６本塁打を放つなど、勝負強い打撃で地区優勝に貢献した。メッツはＦＡと