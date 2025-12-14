突然ですが、「TKG」の正式名称知っていますか？日本のソウルフード…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「たまごかけご飯」でした！「TKG」とは「たまごかけご飯」をアルファベット3文字で略した言葉です。日本の家庭料理として親しまれている、温かいご飯に生卵をかけ、しょうゆを垂らして混ぜて食べるシンプルな料理を指します。インターネット文化の中で略語として一気に広まり、現在では一般的な表現として定着して