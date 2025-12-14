低気圧の影響で、北日本と北陸では15日にかけて警報級の大雪や暴風に警戒が必要です。急速に発達する低気圧の影響で、15日にかけて北日本と北陸で雪や風が強まる見込みです。特に北海道では警報級の大雪となる恐れがあり、15日朝までに予想される降雪量は70cmなどとなっています。予想最大瞬間風速は北海道で40メートルなどとなっていて、台風並みの暴風や猛吹雪となる恐れがあります。また、強い地震があった青森県などでは大雨と