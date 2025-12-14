私はカナコ。夫セイヤとのあいだには、5か月前に生まれた息子のリョウマがいます。義母のアポなし訪問はいつものこと、居留守も通用しません。嫌々ドアを開けると、案の定、義母が押し入ってきました。息子を「セイヤに似てない」と言い放ち、お茶を要求。ふと見ると、息子がビー玉を口に入れようとしていて、私は慌ててしまいました。どうやら義母が持たせたようです。「危ない！」と訴える私に逆ギレした義母。義母の度重なる嫌