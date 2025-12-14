来年度の税制改正に向けた議論が大詰めを迎えている。企業に対する減税の見直しが大きな焦点だ。効果が小さい優遇策は改めるべきである。政府は企業や個人の税負担を特例で軽くする租税特別措置（租特）を設けている。特定の政策を進めやすくする狙いがある。法人税関係だけで約80項目あり、2023年度は約148万法人が約241万件の適用を受けた。減税額は2兆8990億円に上る。高市早苗政権は租特を適正化する方針を示し、内閣