佐賀市本庄町の老舗スーパー「栄玉」が、来年1月末で閉店することが分かった。設備の老朽化と人手不足が主な要因で、約50年の歴史に幕を下ろす。栄玉は1976年、旧諸富町で創業。約5年後に佐賀市本庄町に本店（本庄店）を移転した。最も多い時で大和町と南佐賀も合わせて3店舗を展開していたが、現在は本店のみ。営業は来年1月31日までという。本店によると、従業員の人手不足が深刻化したほか、店内の冷蔵設備などの老朽化が