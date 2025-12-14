電話や交流サイト（SNS）を使った詐欺行為が全国で増え続けています。西日本新聞は昨春から福岡県内の地域版で、「それ詐欺ばい！」「詐欺ゼロへ」と題して詐欺の手口を具体的に報じてきました。このたび、報道を強化し、警察や金融機関などと連携した「それ詐欺ばい！」キャンペーンをあらためてスタートします。その一つが、漫画「記者朝倉乗子の日常」です。本紙記者が詐欺事件の被害者や警察に取材した情報を基に制作し、対