たった一本の電話が、大切な貯蓄を一瞬にして奪い、暮らしを足元から崩していく。なぜ詐欺の被害は続くのか、どうやって防げばいいのか。福岡県警生活安全総務課の村田圭介・犯罪抑止対策室長に聞いた。偽電話詐欺は、県民がコツコツとためたお金をだまし取るものです。犯罪者による私利私欲のための行為で、絶対に許されません。被害がなかなか収まらず、県民には非常に申し訳ない気持ちがあります。警察官を装う詐欺が増え