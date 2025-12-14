金融機関で働く人たちの「目」も、詐欺被害防止の大きな力になっている。福岡市東区の福岡唐原郵便局で窓口業務を担当する浦田詩帆加さん（31）もその1人。SNSを悪用したロマンス詐欺でだまされかけた高齢の女性客に、丁寧な聞き取りを続け被害を未然に防いだ。「夫に55万円を送金したい」。11月7日午前10時ごろ、80代女性が局を訪れ、こう告げた。この時は送り先の支店名や口座の名義人が分からず、女性はいったん局外に出た